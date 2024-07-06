На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан
На выборах президента Ирана лидирует реформист Масуд Пезешкиан, ранее занимавший пост министра здравоохранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел исламской республики.
«Масуд Пезешкиан, который пообещал открыть Иран миру и предоставить его народу свободу, лидирует в жестком втором туре президентских выборов в пятницу», - указали журналисты.
Он набрал более 1,26 миллиона голосов после подсчета 2,5 миллионов голосов из 25,4 миллионов поданных бюллетеней. В то же время его соперник - консерватор Саид Джалили - набирает свыше 1,24 миллиона голосов.
Отмечается, что эти данные предварительные. Окончательные результаты будут обнародованы местным избиркомом спустя несколько часов.