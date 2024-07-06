Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала Европейский союз к единству. По ее мнению, «только единство и решимость позволят проложить путь» к миру на Украине.

Орбан прибыл с визитом в Москву

«В то время как после остановки в Киеве Орбан отправляется в Москву ради достижения мира, Урсула фон дер Ляйен в ярости из-за этого визита и критикует любую попытку урегулирования!» — возмутился Филиппо.



Он также выразил надежду на скорый крах Евросоюза, что, по его словам, поможет скорейшему установлению мира.

5 июля Орбан прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным «в рамках своей миротворческой миссии». В Евросоюзе выразили недовольство этим визитом. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС исключает для себя возможность официальных контактов с российским лидером, а визит премьера Венгрии должен проходить «исключительно в рамках двусторонних отношений».