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Байден назвал плохим эпизодом провальное выступление на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден назвал провальное выступление на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом отдельным плохим эпизодом, а не отражением своего общего состояния. С таким утверждением выступил американский лидер в интервью телекомпании АВС.

Байден назвал виновного в своем провале на дебатах
© РИА Новости / Стрингер
"Это был плохой эпизод, который не указывает на какое-либо серьезное состояние. Я просто был измотан, я не прислушивался к своим инстинктам", - сказал Байден в интервью телекомпании АВС.

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При этом американский лидер подчеркнул, что "никто, кроме него, не виноват" в его плохом выступлении на дебатах.

"Я думаю, что я этого не делал, нет", - добавил Байден, отвевая на вопрос о том, пересматривал ли он дебаты.

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