Байден назвал виновного в своем провале на дебатах

Президент США Джо Байден назвал провальное выступление на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом отдельным плохим эпизодом, а не отражением своего общего состояния. С таким утверждением выступил американский лидер в интервью телекомпании АВС.

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"Это был плохой эпизод, который не указывает на какое-либо серьезное состояние. Я просто был измотан, я не прислушивался к своим инстинктам", - сказал Байден в интервью телекомпании АВС.



Байден заявил, что Трамп угрожает свободе и демократии США

При этом американский лидер подчеркнул, что "никто, кроме него, не виноват" в его плохом выступлении на дебатах.