Болгария предложит начать мирные переговоры между РФ и Украиной

Болгария на предстоящем саммите НАТО в США предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, пишет местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.

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По данным издания, на этих переговорах София хочет выступить в качестве посредника.

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«На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной», — пишет издание.



При этом Главчев выразил сомнения в том, что Болгарию могут принять в качестве медиатора на переговорах.

«Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются», — подчеркнул он.



Ранее болгарский политик Тодор Ангелов заявил, что Украину используют, чтобы причинить вред России, а за последствия платит Европа.