СМИ: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС пугает США

США должно насторожить присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС с учётом того, что в объединении будет представлен такой важный регион, как Юго-Восточная Азия.

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«Жизненно важный регион на Глобальном Юге — Юго-Восточная Азия — долгое время отсутствовал в БРИКС... Это (их присоединение. — RT) выигрышно с точки зрения многополярности в противовес блоковости», — пишет Foreign Policy.

Какие еще страны могут войти в БРИКС?

В публикации отмечается, что это не только пошатнёт влияние США в регионе, но также усилит тренд на дедолларизацию — БРИКС достигает зрелости и распространит идею многополярности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Таиланд и Малайзия подали заявки на присоединение к БРИКС.

Также стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС в октябре в сопровождении большой делегации.