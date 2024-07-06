США на саммите НАТО объявят о шагах по усилению украинской системы ПВО

Соединенные Штаты на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, пишет РИА Новости.

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«Среди прочего США также объявят новые шаги, нацеленные на укрепление военного потенциала и системы противовоздушной обороны Украины», — отметил представитель властей США.



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По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, подразумевает ли это передачу Киеву новых комплексов ПВО Patriot.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится на полях саммита альянса в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности на 10 лет. Согласно ему, в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы проконсультироваться по ответным мерам.