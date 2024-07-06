В США жену Байдена попросили уговорить его выйти из президентской гонки

В США женская половина сторонников Демократической партии призвала супругу действующего президента США Джо Байдена отговорить его от дальнейшего участия в борьбе за президентское кресло. Они направили ей соответствующее письмо, опубликованное газетой The Washington Post.

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«Мы обращается к вам, г-жа Байден, с просьбой призвать вашего мужа прекратить свою президентскую кампанию», - приводит фрагмент письма ТАСС.



Байден заявил, что не откажется от участия в президентских выборах

Также в нем указано, что наступило время молодому поколению брать ответственность за то, чтобы остановить бывшего главу государства Дональда Трампа и «опираться на наследие» Байдена.

Кроме этого, газета упоминала, что сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер тоже пытается сформировать группу сенаторов-демократов с целью остановить Байдена от дальнейшего участия в президентской гонке.

«Уорнер говорит сенаторам-демократам, что президент Байден больше не может оставаться на выборах после его неуверенного выступления на дебатах. Сенатор от Вирджинии сказал другим о своей глубокой обеспокоенности тем, что Байден не сможет провести кампанию, которая могла бы победить экс-президента Трампа», - уточнили журналисты.



Выборы президента США пройдут 5 ноября. При этом 3 июля Байден назвал причину провала на дебатах с Трампом. По его словам, всему виной является усталость от зарубежных поездок. Несколькими днями позже в эфире радиостанции WURD он оговорился и назвал себя первой темнокожей женщиной на службе.