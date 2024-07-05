Орбан заявил, что достиг своей цели в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что достиг главной цели своего визита в Москву - начать диалог с президентом России Владимиром Путиным о самой короткой дороге к миру на Украине. Глава венгерского правительства сообщил также, что его миротворческая миссия будет продолжена 8 июля.

"Я завершил переговоры с президентом Путиным. Моя цель заключалась в том, чтобы открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру. Миссия выполнена! И будет продолжена в понедельник", - написал Орбан в Х (ранее Twitter).



Он сопроводил эти слова эмблемой венгерского председательства в Совете ЕС, начавшегося на ротационной основе 1 июля.

Ранее Орбан заявлял, что его миротворческая миссия, направленная на поиск путей урегулирования украинского конфликта, началась с поездок в Германию, Италию и Францию в целях консультаций с лидерами этих ведущих стран Евросоюза. 2 июля, за три дня до поездки в Москву на переговоры с Путиным, он побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский премьер сообщил, что проинформирует о результатах этих визитов лидеров стран ЕС.

В Белом доме оценили поездку Орбана в Москву

8 июля альянс трех партий - "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", Австрийской партии свободы и чешского движения ANO ("Акция недовольных граждан") - планирует объявить о формировании вместе с другими партиями новой правоконсервативной фракции в Европарламенте "Патриоты для Европы". Орбан, являющийся лидером ФИДЕС, рассчитывает, что новая группа евродепутатов предпримет усилия в целях мирного урегулирования конфликта на Украине.