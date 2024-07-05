Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из президентской гонки

Американское издание Демократической партии к жене президента США Джилл Байден с призывом убедить своего мужа сняться с выборов. Написать подобное обращение американцев сподвигли состоявшиеся на прошлой неделе дебаты главы США с Дональдом Трампом.

«Я потеряла уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку», — указала в письме одна из читательниц газеты.



В коллективном обращении женщины подчеркнули, что работают в индустриях образования, науки и медицины. Многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из президентской гонки.

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

Также ранее сообщалось, что после неудачного выступления Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.