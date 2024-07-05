В Венгрии отменили встречу Сийярто и Бербок

В Венгрии отменили встречу главы МИД страны Петера Сийярто и его немецкого коллеги Анналены Бербок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что встреча была запланирована на 8 июля и должна была пройти в Будапеште. Официальная причина отмены не называется, но представитель немецкого МИД рассказал изданию, что Берлин «поражен» таким решением. Собеседник агентства также добавил, что МИД Германии рассчитывал на «серьезную и честную дискуссию» после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Россию.

«Венгрия отменила намеченную на понедельник встречу в Будапеште министра иностранных дел Германии с ее венгерским коллегой», — сообщает издание.



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