В Индии назвали цель визита Моди в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди летит в Россию, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросом двухсторонней повестки дня, передает Reuters. Как заявил глава индийского МИД Винай Кватра, одним из них станет устранение дисбаланса в торговле двух государств.

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"Торговля остается несбалансированной, что является приоритетным вопросом в наших дискуссиях с российской стороной", - пояснил дипломат, добавив, что Индия надеется "исправить" это, увеличив экспорт в различных секторах, включая сельское хозяйство, технологии, фармацевтику и услуги.



Кватра отметил, что товарооборот Индии и России вырос до $65 млрд за счет энергетического сотрудничества. Он подчеркнул, что несмотря на это, объем индийского экспорта составил всего $4 млрд.

Визит Моди в Москву ожидается с 8 по 9 июля. В этот раз поездка премьера Индии совпадает с саммитом НАТО, который стартует в Вашингтоне как раз 9 июля. При этом в Нью-Дели подобное совпадение дат называют случайным.