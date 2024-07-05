Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.

«5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств», — говорится в заявлении.



Уточняется, что Орбана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, спецпредставитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Ранее Орбан посетил Киев и Москву.