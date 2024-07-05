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Премьер Венгрии Орбан прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан.

Орбан прибыл с визитом в Азербайджан
© globallookpress.com

Об этом сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.

«5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Орбана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, спецпредставитель президента страны в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Ранее Орбан посетил Киев и Москву.

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Виктор Орбан