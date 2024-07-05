Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения в мае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Фицо выступил в Девинском граде в Братиславе с речью в честь Дня святых Кирилла и Мефодия, который считается государственным праздником в Словакии. Это стало его первым выходом на публику с 15 мая, когда в него стреляли в Гандлове.

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Напомним, что ранее жертвой нападения стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо — по политику открыли огонь в городе Гандлова. В результате Фицо получил несколько серьезных ранений, но медики смогли стабилизировать состояние политика.