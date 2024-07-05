Госдеп выразил беспокойство из-за визита Орбана в Москву

Госдепартамент выражает беспокойство визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и считает, что поездка не будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил предпринять эту поездку в Москву, которая не будет способствовать достижению мирного урегулирования и является контрпродуктивной для продвижения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - заявили в пресс-службе Госдепа.



Там также утверждали, что "Россия может закончить [специальную военную операцию] на Украине уже сегодня" путем вывода войск с украинских территорий.

В Кремле 5 июля прошли переговоры Путина и Орбана, которые продлились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Последний возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева.

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перешло к Венгрии. 2 июля в качестве руководителя страны-председателя венгерский премьер побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан предложил Зеленскому условия прекращения огня на Украине, однако тот, как сообщили в его офисе, их отверг. Сам премьер Венгрии пояснял, что представлял Европу, в интересах которой - мир, а его можно достигнуть лишь с помощью переговоров с Россией. Киев ранее законодательно - решением Зеленского - их запретил.