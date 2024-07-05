Новый премьер Великобритании дал обещание Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В своем Telegram-канале он отметил, что в ходе разговора стороны обсуждали продолжение помощи Киеву от Лондона.

«Благодарен Киру Стармеру за заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет оставаться неизменно принципиальной. Мы скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Вашингтоне и другими международными мероприятиями и обсудили продолжение двустороннего сотрудничества», — написал Зеленский.



Он добавил, что на повестке дня у Киева с Лондоном подготовка договора о столетнем партнерстве. При этом еще в начале 2024 года стороны заключили соглашение по безопасности, которое предполагает военное сотрудничество в течение десяти лет.

Назначен новый глава МИД Великобритании

Стармер стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля после уверенной победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией. Оппозиционные лейбористы получили свыше 400 мандатов в нижней палате законодательного органа Соединенного Королевства, обеспечив себе место премьера и возможность сформировать правительство. При этом консерваторы находились у власти последние 14 лет.