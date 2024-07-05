Премьер-министра Виктора Орбана внесли в базу украинского «Миротворца» за визит в Москву. Политика обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и называют «антиукраинским пропагандистом», пишет RT.

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«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией. Шантажист», — дополнительно говорится в его карточке.



Виктор Орбан прилетел в российскую столицу в пятницу, 5 июля, для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии». Напомним, 2 июля Орбан приезжал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает беспокойство.

Орбан заявил, что Европе нужен мир

Сам Орбан заявил, что хотел узнать мнение президента России Владимира Путина по трем важным вопросам. Он также поблагодарил президента России за открытую и честную беседу.