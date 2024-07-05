Шольц рассмеялся после вопроса о поездке Орбана в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог сдержать улыбку во время ответа на вопрос журналиста на брифинге. Политик сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не доложил о своем визите в Москву, так как счел это необязательным.

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— Нет. Но так как он не является представителем Евросовета на международном уровне, то подозреваю, он решил, что не был обязан об этом информировать, — констатировал Шольц.



По словам канцлера, визит Орбана в Москву проходил от имени Будапешта, а не от лица Брюсселя, передают «Известия».

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот прокомментировал визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Свою позицию депутат высказал в соцсети X.

Политолог Александр Михайлов заявил, что визит премьер-министра Венгрии в Москву сигнализирует о начале отсчета завершения украинского конфликта.