Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Отмечается, что он попал в перечень за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, пропаганду нацизма и фашизма».
«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией.Шантажист», — дополнительно говорится в его карточке.
Ранее сообщалось, что американский телеведущий Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, числится в базе украинского сайта «Миротворец».