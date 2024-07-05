Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Отмечается, что он попал в перечень за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, пропаганду нацизма и фашизма».

«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией.Шантажист», — дополнительно говорится в его карточке.



Ранее сообщалось, что американский телеведущий Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, числится в базе украинского сайта «Миротворец».