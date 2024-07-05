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В Белом доме оценили поездку Орбана в Москву

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает беспокойство, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова передает РИА Новости.

В Белом доме оценили поездку Орбана в Москву
© Lenta.ru

«Разумеется, мы обеспокоены визитом премьер-министра Орбана в Москву и считаем, что эта поездка противоречит усилиям по установлению мира на Украине», — сказала она.

Орбан прилетел в российскую столицу 5 июля для переговоров с президентом страны Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии отметил, что его поездка в Россию является следующим шагом для продолжения «мирной миссии».

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Путин после переговоров заявил, что с премьер-министром Венгрии состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений России и Венгрии лежат здоровый прагматизм и взаимная выгода.

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