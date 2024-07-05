Испанская ультраправая партия присоединится к объединению Орбана в ЕП

Лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что политическая организация намерена присоединиться к объединению «Патриоты за Европу», которое было основано премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на La Gaceta.

По словам Абаскаля, Vox уже давно работает над сотрудничеством «патриотических и суверенистских» сил, которые теперь объединены движением Орбана.

«В ходе этого срока полномочий мы будем частью движения "Патриоты для Европы", которое фактически стремится объединить наибольшее количество патриотических и суверенистских сил. Vox давно работает над сотрудничеством всех этих сил, над возможным созданием большой группы патриотических и просуверенных сил», — заявил он.



Ранее Орбан заявил, что новая правая фракция Европарламента будет включать минимум восемь партий.