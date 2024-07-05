Орбана могут лишить председательства в Совете ЕС

Глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Германии (бундестага) Михаэль Рот призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Евросоюза за его визит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

"Либо венгерское правительство уважает свою нынешнюю роль в ЕС, либо оно должно сложить председательство", - заявил Рот.



Парламентарий убежден, что Орбан, который назвал свой визит "миссией мира", якобы подрывает основные принципы внешней политики Европейского союза.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, которые выступают за ведение боевых действий, с гражданами Европы.

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Кроме того, Сийярто сказал, что без диалога шанса на выход из украинского кризиса нет.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. В рамках визита Орбан обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным пути урегулирования украинского конфликта.