Байден оценил свои шансы на победу над Трампом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность в том, что в состоянии победить своего клнкурента Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Слова действующего американского президента передает РИА Новости.

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"Да", - ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста.



5 июля издание The Washington Post писало, что группа влиятельных активистов и спонсоров Демократической партии США направила Джо Байдену письмо с просьбой о выходе из президентской гонки.

В этот же день портал Axios сообщил, что представители Белого дома и избирательный штаб Байдена все больше беспокоятся о состоянии его здоровья и способности продолжать борьбу за второй срок на посту главы государства.

Газета Financial Times написала, что спонсоры Демократической партии США сочли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома предпочтительными кандидатами на замену провалившему дебаты Байдену в президентской гонке.