Раскрыта выгода Запада от визита Орбана в Москву

Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву — акт челночной дипломатии для будущего мирного урегулирования между Украиной и Россией, сказал NEWS.ru политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его мнению, этим может воспользоваться Дональд Трамп, который баллотируется в президенты США.

Орбан прибыл в Киев, а затем в Москву в рамках челночной дипломатии, скорее всего, для сбора информации, какие можно найти компромиссы. То есть, в каких моментах страны могут уступить. Я думаю, что все это ориентировано на будущие миротворческие инициативы Трампа, которые он обещал реализовать еще до своего вступления в должность, — заявил Ищенко.

Политолог отметил, что сейчас как раз самое время для выдвижения миротворческих инициатив. В данном случае Орбан провел зондирование почвы, которое позволит Трампу выступить с новыми идеями, предположил он.

Эксперт считает, что венгерский премьер не предложил ничего интересного ни Путину, ни президенту Украины Владимиру Зеленскому. Прекращение огня без предварительных условий, которое лоббирует Будапешт, не устроит ни одну из сторон, пояснил он.

После встречи с президентом РФ Орбан заявил, что осознал, насколько различаются позиции Москвы и Киева относительно конфликта на Украине. По его словам, предстоит проделать еще много работы для приближения мира. Премьер подчеркнул, что продолжит усилия по урегулированию конфликта.