Байден признался, что не проходил тест на когнитивные способности

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC признался, что не проходил тестов на когнитивные способности.

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«Нет, и никто не говорил о том, что мне необходимо это сделать», — цитирует его РИА Новости.



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При этом на вопрос о том, готов ли Байден к такому с последующим обнародованием результатов, президент США уклонился от ответа.

Ранее американский лидер после выступления перед конгрессом с ежегодным посланием пошутил, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства.

Вместе с этим терапевт Кевин О'Коннор по итогам медобследования Байдена заявил, что президент «в состоянии исполнять свои обязанности», хоть он и страдает рядом заболеваний, среди которых апноэ, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

Регулярный медицинский осмотр при этом не включал проверку умственных способностей.