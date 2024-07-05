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В Молдавии не нашли плюсов в движении в ЕС

Народ Молдавии стал заложником красивых слов и пустых обещаний за четыре года стремления государства в Евросоюз, считает лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. В своем Telegram-канале он отметил, что президент страны Майя Санду ничего не добилась за это время.

В Молдавии не нашли плюсов в движении в ЕС
© РИА Новости
"Уже четыре года мы идем по пути так называемой евроинтеграции. Санду, где результаты? На фоне высокой инфляции зарплаты остаются позорно низкими, пенсии - мизерными. В безопасности не чувствует себя даже министр здравоохранения Немеренко, если верить ее заявлениям. Люди стали бояться полицию, преследующую граждан в аэропорту и на мирных акциях", - написал Шор.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о "российской угрозе" и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке "свержения" молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке "западных кураторов".

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