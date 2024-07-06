Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос грузино-американских военных учений «Достойный партнер» наносит ущерб стране. Главу государства цитирует РИА Новости.

По ее мнению, перенос учений вредит стратегическим партнерству с США и ставит под угрозу обороноспособность Грузии. Она сравнила эту ситуацию и ущерб от нее с принятием «российского закона», имея в виду, по всей видимости, принятый в июне закон об иностранных агентах.

«Наше руководство не догадывается, где находятся их друзья, а где враги, что нужно делать и где есть мир. Мир не может быть достигнут в изоляции и тогда, когда мы останемся без партнеров. У нас не будет ни одного ресурса для укрепления нашей армии, даже для обеспечения безопасности страны», — поясняет Зурабишвили.



Пентагон отложил военные учения в Грузии из-за "неподходящего времени"

5 июля стало известно, что США переносят на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией из-за заявления Тбилиси о попытке Запада втянуть страну в противостояние с Россией.