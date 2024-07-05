В Европе и США рассказали про ускоренное старение Байдена

Президент США Джо Байден демонстрирует признаки ускоренного старения в последние месяцы, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на помощников главы государства, иностранных чиновников и членов Конгресса.

По их словам, он двигается медленнее, говорит тише и теряет ход мыслей чаще, чем всего год назад. Физические признаки старения Байдена стали более очевидными — скованная походка, хриплый, смягченный голос, а также речи, которые теперь стало трудно услышать и понять, пишет WP.

Собеседники газеты также отмечают, что во время саммита «Большой семерки» в июне, несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим выглядел Байден.

«За последний год произошел спад. В 2023 году он был гораздо энергичнее. Его возраст прогрессирует, и я почти уверен, что это нормально. Вопрос в том, как долго он сможет выполнять эту работу, и я не знаю ответа на этот вопрос», — сказал один из бывших чиновников администрации.



Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

Сам Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.