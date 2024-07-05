В МИД Венгрии отреагировали на критику из-за визита Орбана в Москву

Будапешт не намерен обращать внимание на критику ЕС относительно визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву, так как Венгрия является суверенной страной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Российская газета

Он также призвал не путать «выступающих за войну» политиков ЕС и жителей Европы. Министр подчеркнул, что диалог – единственный способ найти выход из конфликта на Украине, другого выхода нет. Москва24

В преддверии визита Орбана в Москву глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что венгерские власти не имеют права вести переговоры с Россией от лица стран-участниц ЕС. Lenta.ru