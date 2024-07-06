Орбан допустил разделение мира на блоки из-за конфликта на Украине

По мнению политика, Венгрии нужно поддерживать динамичные экономические отношения со всеми государствами. Кроме того, премьер страны отметил, что Организация тюркских государств стала хорошим партнёром и важной опорой глобальных взаимоотношений Запада и Востока на фоне угрозы повторного распада мира.

«Учитывая печальный исторический опыт, мы бы предпочли видение будущего, основанное на восстановлении интеграции и глобального сотрудничества. Поэтому мы рассматриваем Организацию тюркских государств как жизненно важную опору для поддержания сотрудничества между Востоком и Западом» — приводит слова Орбана на саммите в Шуше агентство MTI.



Ранее Владимир Путин заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. По словам президента, должно установиться не просто перемирие или приостановка огня.

Такое мнение глава государства выразил на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном. Путин отметил, что мирная инициатива, которую он представил в МИДе, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры.