В Белом доме обеспокоились здоровьем Байдена

Администрация и избирательный штаб президента США Джо Байдена все сильнее беспокоится из-за его здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Отмечается, что сторонники действующего президента США начинают все сильнее сомневаться о том, способен ли Байден продолжать предвыборную гонку, а также исполнять обязанности президента. При этом сотрудник Национального комитета Демократической партии США высокого ранга также рассказал изданию, что обеспокоенность команды может снизить демонстрация Байденом «способности вести нынешнюю избирательную кампанию».

«Все несчастны, а советники высокого ранга — словно полная черная дыра. Даже если вы пытаетесь сконцентрироваться на работе, ничего не дойдет (до руководства — прим. ред.) или не получит никакого признания», — рассказал собеседник издания.



Джо Байден начал забывать имена друзей

29 июня в США состоялись теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. По итогам дебатов, 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу.