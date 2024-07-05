Новый британский премьер пообещал стране большие перемены

Выступая в пятницу со своей первой речью в качестве премьер-министра Британии, Кир Стармер пообещал стране "большие перемены".

"Наша работа срочная, и мы начинаем ее сегодня", - сказал 61-летний глава лейбористов, которого цитирует The Guardian.



"Вы дали нам четкий мандат, и мы воспользуемся им, чтобы осуществить перемены. Чтобы восстановить служение и уважение к политике. Положить конец эпохе шумного представления. Будьте более осторожны в своих жизнях. И объедините нашу страну", - заявил Стармер согражданам через несколько минут после его утверждения на пост 58-го премьер-министра Соединенного Королевства.



Стармер выступал на том же месте, где всего несколько часов назад его предшественник Риши Сунак извинился перед нацией и взял на себя ответственность за сокрушительное поражение консерваторов на вчерашних выборах, отмечает NBC News. Новый премьер в своей речи призвал страну двигаться вперед вместе.

"Эта рана, это отсутствие доверия можно залечить только действиями, а не словами. Я знаю это, но мы можем начать сегодня с простого признания", - добавил Стармер, стоя перед знаковой черной дверью дома 10 по Даунинг-стрит - официальной резиденции премьер-министра.



В Кремле отреагировали на назначение нового британского премьера

Он пообещал тем, кто не голосовал за лейбористов, что его правительство будет им служить. Добавив, что перемены будут срочные, он признал, что на их реализацию уйдет время.

"Изменить страну - это не щелкнуть выключателем, - добавил Стармер. - Это займет некоторое время".



Стармер прибыл на Даунинг-стрит, 10, которая теперь станет резиденцией для него и его семьи, после того как король Карл III официально назначил его премьер-министром. Глава кабмина вышел из машины вместе со своей женой Викторией под аплодисменты сторонников, которые размахивали миниатюрными британскими флагами.

Ранее сообщалось, что к концу дня новый руководитель британского правительства сформирует кабинет министров, который соберется на свое первое заседание в субботу. Вслед за Стармером на Даунинг-стрит в пятницу днем начали прибывать будущие главы министерств, многие из которых впервые займут столь высокие государственные посты.

Между тем

Окончательные результаты выборов не будут объявлены в пятницу, как планировалось ранее, из-за задержки пересчета голосов в Шотландии. Пересчет голосов в округах Инвернесс, Скай и Уэст-Росс-Шир назначен на субботу, сообщили британские СМИ, из-за предполагаемого несоответствия между общим числом проверенных голосов и предварительным количеством подсчитанных. По данным шотландской газеты The Herald, подсчет возобновится в субботу рано утром. На данный момент лейбористы получают 412 из 650 мест в парламенте.