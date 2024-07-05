В Минобороны Украины произошли новые назначения

Кабмин Украины назначил Александра Сергия и Анатолия Клочка заместителями министра обороны, сообщается в Telegram-канале украинского правительства. Сменят ли они кого-то или штат министерства будет расширен в сообщении не уточняется.

Клочок окончил Саратовское высшее войсковое командно-инженерное училище ракетных войск в 1985 году, возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление в ВСУ и Центральное управление обеспечения средствами поражения. Сергий окончил Рязанское высшее войсковое автомобильно-инженерное училище в 1991 году, занимался вопросами логистики в Вооруженных силах Украины.

Руководство Минобороны Украины и командование ВСУ регулярно подвергаются критике на фоне сообщений о коррупции и неудач на фронте. В феврале в отставку отправлен главком ВС Украины Валерий Залужный, его место занял Александр Сырский.