Сийярто призвал не путать выступающих за войну критиков с людьми в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил военкору RT Саргону Хадая на вопрос, поддерживают ли в Европе позицию о необходимости начала переговоров с Россией о мире на Украине.

«Не путайте критиков, выступающих за войну, с людьми в Европе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



Что касается реакции в ЕС насчёт визита Орбана в Москву, то Сийярто подчеркнул, что Венгрия — суверенная страна, поэтому не нужно обращать внимание на критику.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Европе нужен мир, для неё это самое важное.