Орбан заявил, что Европе нужен мир

Европе нужен мир, и Венгрия будет бороться за него, находясь на посту председателя Совета ЕС во второй половине года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

"Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны [на Украине], в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир", - сказал глава венгерского правительства.