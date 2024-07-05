Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Власти Украины решили аннулировать свое участие в соглашении о порядке транзита через территорию стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств, написал в своем Telegram-канале представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук. Он сообщил, что данный шаг сделан в рамках одобренного закона, но причины выхода из договора не уточнил.

Одобрен проект закона «О выходе из соглашения о порядке транзита через территории государств — участников Содружества Независимых Государств», — отметил Мельничук.



10 мая Мельничук объявил, что Киев выходит из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, который также был заключен в рамках СНГ в 1993 году. По его словам, решение было принято для усиления национальной защиты от внешних угроз и укрепления суверенитета.

В феврале 2023 года Украина вышла из трех соглашений о пограничном сотрудничестве, которые были в разные годы заключены с Россией и СНГ. Практически одновременно с этим украинское правительство сообщило о прекращении действия соглашения с Белоруссией, речь в котором шла о совместном контроле в пунктах пропуска на границе между странами.