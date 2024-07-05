Эстония сочла наивным и тревожным визит Орбана в Москву

Президент Эстонии Алар Карис не поддержал поездку премьер-министра Виктора Орбана в Россию. В своем X (бывший Twitter) он усомнился в целесообразности этой поездки.

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«Подытоживая этот визит: наивный, тревожный и бессмысленный», — написал Карис.



К своему посту он прикрепил сообщение Орбана, в котором он назвал целью своей поездки миротворческие усилия Будапешта. Поездка премьера Венгрии в Россию последовала после посещения Киева, где он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Москве же Орбана пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Помимо Эстонии, поездку Орбана не поддержали и в других прибалтийских государства, да и в целом в Евросоюзе. Руководства блока призвало воспринимать визит венгерского политика как его личную инициативу, несмотря на председательство Будапешта в Совете ЕС. Схожую позицию заняли и в НАТО, заявив, что Орбан представляют свою страну в переговорах с Россией, а не альянс.