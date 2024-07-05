Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах премьер-министр от ее правой оппозиционной партии заблокирует отправку французских войск на Украину.

"Если Эмманюэль Макрон захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут, - заявила она в интервью телеканалу CNN. - Последнее слово за премьер-министром".



Как отметила Ле Пен, глава правительства от "Национального объединения" не допустит также применения Киевом французского дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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Ранее Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme заявила, что "титул верховного главнокомандующего, которым наделен президент Франции, является почетным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается государственной казной". По ее словам, Макрон не сможет направить войска на Украину вопреки позиции правительства.