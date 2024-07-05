МИД Украины выразил недовольство визитом Орбана в Москву

МИД Украины опубликовал заявление, в котором выразил недовольство недавним визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Согласно заявлению украинского МИД, визит Орбана в Россию не был согласован с Киевом. Там также сообщается, что единственным приемлемым вариантом переговоров, по мнению украинской стороны, является «Формула мира» Владимира Зеленского.

«МИД отмечает, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неукоснительно соблюдать его. <...> Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев», — сказано в сообщении МИД Украины.



Песков назвал инициатора визита Орбана в Москву

Ранее Орбан прибыл с визитом в Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.