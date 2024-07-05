Си Цзиньпин наградил Рахмона Орденом Дружбы

Председатель КНР Си Цзиньпин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона государственной наградой - Орденом Дружбы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Си Цзиньпин вручил президенту Таджикистана государственную награду КНР Орден Дружбы. Церемония вручения состоялась во Дворце нации, где проходили переговоры двух лидеров.

Рахмон выразил искреннюю признательность китайскому лидеру за вручение награды.

"Искренне признателен за высокую оценку моих скромных заслуг с Вашей стороны и награждение высокой наградой КНР Орденом Дружбы", - сказал президент.



Орден Дружбы утвержден в качестве государственной награды Законом КНР "О государственных наградах и государственных почетных званиях", вступившим в силу 1 января 2016 года. Им награждаются только иностранные граждане, внесшие особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества КНР с иностранными государствами, в дело поддержания мира во всем мире. В 2018 году первым в истории эту награду получил президент РФ Владимир Путин.

Китайский лидер прибыл накануне в Душанбе с государственным визитом. В рамках визита состоялись переговоры с Рахмоном в узком и расширенном форматах. Ожидается подписание пакета двусторонних документов. Также запланирована церемония открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана, построенных при финансировании китайской стороны. Визит Цзиньпина завершится 6 июля.