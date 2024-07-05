Президент США Джо Байден начал забывать имена друзей, а выйти в свет без поддержки супруги Джилл уже неспособен. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники в окружении политика.

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Давние друзья президента признались, что были шокированы, когда выяснилось, что Байден не помнит их имен. По словам источников, сейчас американский лидер покидает светские встречи намного раньше остальных, поскольку политик начинает теряться в «тревожных ситуациях».

Кроме того, все больше инсайдеров утверждают, что с Байденом стало сложнее связаться. От потенциальных «неловких встреч» его защищает бюрократическая волокита. Те, кому все же удается увидеть политика в общественных местах, утверждают, что у президента видны нарушения в коммуникативных способностях.

В Европе поддержали снятие Байдена с выборов

Напомним, что 27 июня состоялись теледебаты Байдена и его основного оппонента — экс-президента Дональда Трампа. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. На фоне этого в среде демократов начались обсуждения возможной замены Байдена на выборах. Некоторые спонсоры партии выступили публично, потребовав снять политика с голосования.