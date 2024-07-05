Пока вы не уснули: причина отказа Киева от прекращения огня и трофей Кадырова из зоны СВО

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Путин раскрыл причину отказа Украины от прекращения огня

Отказ Украины от прекращения огня связан с намерением украинского руководства сохранить власть в стране под предлогом продления военного положения. Причину нежелания Киева остановить боевые действия раскрыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок. Шансы победить на них для утратившего рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — заявил российский лидер.



Он добавил, что, исходя из услышанного на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, ранее побывавшим в Киеве, на Украине все еще намерены воевать «до победного конца».

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Ле Пен высказалась об отправке войск на Украину

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах премьер-министр от ее правой оппозиционной партии заблокирует отправку французских войск на Украину.

"Если Эмманюэль Макрон захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут, - заявила она в интервью телеканалу CNN. - Последнее слово за премьер-министром".



Как отметила Ле Пен, глава правительства от "Национального объединения" не допустит также применения Киевом французского дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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Кадыров показал трофей из зоны СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал полученный им трофей из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Снимок он опубликовал в Telegram.

На снимке глава российского региона держит в руках флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Рядом ним стоит командир батальона «Юг-Ахмат» Муса Иблаев, который в привез «жовто-блакитный прапор», как назвал его Кадыров, в Чечню.

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Генерал США умер при загадочных обстоятельствах после визита на Украину

© U.S. Marine Corps

Генерала морской пехоты США в отставке Уильяма Ф. Маллена нашли мертвым в учебном центре Twentynine Palms, сообщает портал Task and purpose. По его данным, незадолго до внезапной смерти Маллен приезжал на Украину.

Преданную службу генерал-майора Маллена нашей стране и Корпусу морской пехоты будут помнить всегда. Наши мысли и молитвы с его близкими, — прокомментировал ситуацию генерал-майор Томас Сэвидж.

Как пишет портал, отставной генерал посещал Украину в феврале этого года для проверки военной подготовки ВСУ. Он также встречался с заместителем министра обороны страны Натальей Калмыковой. По информрации журналистов, Маллен занимался анализом и разработкой программ по обучению украинских солдат.

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В Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и убила их

В Краснодаре женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как дала коллегам таблетки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Снесарева. По данным источника, кладовщица хлебзавода пришла в гости к коллеге, у которой в тот момент находилась еще одна сотрудница предприятия.

Сначала 45-летняя россиянка угрожала знакомым игрушечным пистолетом, после чего заставила коллег выпить таблетки неизвестного происхождения. В результате они обе скончались.

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Трамп приготовил прозвище для Харрис на случай ее выдвижения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп всерьез воспринимает вице-президента Камалу Харрис как своего вероятного соперника на ноябрьских выборах главы государства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на советников Трампа.

По их информации, он готовит "жесткий ответ" Харрис на случай ее возможного выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии. Республиканец уже дал вице-президенту прозвище "хихикающая Камала Харрис", что, по оценкам портала, также свидетельствует о серьезном восприятии Трампом ее кандидатуры.

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Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер встретился с британским королем Карлом III. Как сообщает Sky News, во время аудиенции в Букингемском дворце монарх попросил политика стать премьер-министром и сформировать правительство.

Напомним, что 4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы. Уверенную победу на них одержали лейбористы — после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах они получили 412 мест. Еще 120 мест займут консерваторы, а 71 — либеральные демократы. Для получения большинства в парламенте достаточно 326 мандатов. Лидер победившей партии занимает пост премьер-министра, а также формирует правительство.

«Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах», — сообщает телеканал.



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В Россию начали поставлять белорусские вина

В России начали поставлять алкогольные напитки, производимые Минским заводом виноградных вин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что 1 июля дистрибутор алкоголя «Винтренд Ритейл Групп» получил декларацию, которая позволяет ему импортировать в Россию продукцию завода под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг». Кроме того, предприятие получило разрешение на поставки игристого вина «Глера Спуманте Экстра Драй» — название схоже с Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi.

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Пугачева с семьей переезжает в новый дом

75-летняя певица Алла Пугачева с семьей переезжает в дом с охраной в Юрмале. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации источника, уже через несколько дней Пугачева будет в Юрмале. Там для нее уже подготовили арендованный дом с видеонаблюдением и охраной. Сообщается, что артистка переживает за свою безопасность. Теперь семейство публикует кадры с мероприятий и выступлений с «опозданием».

Уточняется, что сначала в Юрмалу прилетят Пугачева и дети, а через несколько дней — ее супруг. Звездная пара пробудет там до середины августа из-за запланированных выступлений юмориста. По данным источника, самый дорогой билет на его концерт стоит 14 тысяч.

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В Госдуме захотели выдавать водительские права на новый срок

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили выдавать водительские права сроком действия в 15 лет тем автомобилистам, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас срок действия прав стандартный для всех граждан — 10 лет. Депутаты считают, что законопослушных водителей можно поощрить более длительными правами. Они будут реже проходить медицинские осмотры и платить пошлину. Кроме того, это снизит нагрузку на госорганы, а у лихачей появится стимул не нарушать правила.

Напомним, что в сентябре в Госдуме предложили выдавать водительские права на 20 лет. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев тогда отмечал, что если водитель добропорядочный, то не нужно его «лишний раз заставлять собирать справки».

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