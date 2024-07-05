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В Финляндии назвали лидера, способного помочь завершить конфликт на Украине

Запад ничего не может сделать для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal. RT на русском

По словам финского лидера, у председателя КНР Си Цзиньпина есть ключи к мирному разрешению украинского конфликта, но западные страны, в том числе США, не в состоянии положить этому конец. Политик считает, единственное, что могут сделать западные страны, — поставлять Киеву оружие. Газета.Ru

Ранее в интервью агентству Bloomberg Стубб высказал мнение, что российский президент Владимир Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры, получи он соответствующий совет от китайского лидера. News.ru

Президент Финляндии рассказал, кто может завершить конфликт на Украине
© ТАСС
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