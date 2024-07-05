Запад ничего не может сделать для мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал президент Финляндии Александер Стубб в интервью американской газете Wall Street Journal. RT на русском

По словам финского лидера, у председателя КНР Си Цзиньпина есть ключи к мирному разрешению украинского конфликта, но западные страны, в том числе США, не в состоянии положить этому конец. Политик считает, единственное, что могут сделать западные страны, — поставлять Киеву оружие. Газета.Ru

Ранее в интервью агентству Bloomberg Стубб высказал мнение, что российский президент Владимир Путин «был бы вынужден» согласиться на мирные переговоры, получи он соответствующий совет от китайского лидера. News.ru