Бывший агент КГБ, перебежавший в США, блогер Юрий Швец назвал целью визита в США министра внутренних дел России Владимира Колокольцева обсуждение мирного плана из восьми пунктов по урегулированию украинского кризиса. Об этом пишет «Царьград».

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26 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в США. В постпредстве России при ООН сообщили, что он примет участие в заседаниях по линии организации. А официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что Колокольцев проведет переговоры с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

Визит министра внутренних дел России в США состоялся сразу после теракта в Дагестане. При этом Колокольцев находится под западными санкциями, но никто не препятствовал выступлению главы МВД в ООН, обратило внимание издание «Царьград».

По мнению уроженца Украины, блогера Юрия Швеца, который ранее работал в вашингтонской резидентуре Первого главного управления КГБ СССР, а затем принял решение сбежать в США, целью поездки Владимира Колокольцева стало представление условий, при выполнении которых возможно заключение мира между Россией и Украиной.

«В качестве доказательства Швец приводит тот факт, что сразу после Колокольцева в США тайно прилетели руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны страны Рустем Умеров. Визит не был нигде и никак анонсирован, программа также не оглашалась, он длился несколько часов», - отмечается в статье.



Швец привел восемь пунктов, которые якобы озвучил Колокольцев во время своей поездки. Среди них – отказ Украины от бывших территорий, закрепление внеблокового статуса страны, закрепление в конституции Украины ограниченного перечня вооружений, международные гарантии поставок воды в Крым.

При этом бывший сотрудник КГБ уверяет, что в обмен на снятие западных санкций Россия якобы готова отказаться от Запорожской атомной станции и Энергодара.

Военный обозреватель Сергей Синченко усомнился в том, что такие пункты урегулирования действительно реальны, высказав мнение, что Швец «вероятную правду комбинирует с откровенной ложью».

«Но эти положения сейчас активно распространяются в информационном пространстве соседней страны вместе с тезисами о потере Украиной большей части территорий. То есть там буквально готовят общество к переговорам о сдаче», - констатировал он.



Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены.

Как писали СМИ, ключевые положения стамбульских договоренностей заключались в том, что Украина не вступит в НАТО и обязуется быть нейтральным государством вне военных блоков. Это потребовало бы от Украины ограничения численности вооруженных сил. При этом Украина по-прежнему смогла бы добиваться членства в ЕС. Гарантами сделки должны были стать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия.

В этом году накануне конференции в Швейцарии, которая прошла 15-16 июня и была посвящена урегулированию украинского кризиса, президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. Среди них был полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерный статус страны.

Однако как в Киеве, так и в западных столицах, от этого предложения отказались. В частности, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по разрешению украинского кризиса якобы «противоречит здравому смыслу». А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что инициатива президента РФ Владимира Путина якобы не содержит «реального мирного предложения».