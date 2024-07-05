Трамп приготовил прозвище для Харрис на случай ее выдвижения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп всерьез воспринимает вице-президента Камалу Харрис как своего вероятного соперника на ноябрьских выборах главы государства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на советников Трампа.

По их информации, он готовит "жесткий ответ" Харрис на случай ее возможного выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии. Республиканец уже дал вице-президенту прозвище "хихикающая Камала Харрис", что, по оценкам портала, также свидетельствует о серьезном восприятии Трампом ее кандидатуры.

Однако некоторые из источников выразили обеспокоенность тем, что вице-президент может представлять большую угрозу для Трампа, чем он предполагает. Так, Харрис имеет значительную поддержку среди женщин, которые исторически голосуют чаще мужчин, и может использовать это преимущество в случае выдвижения. В этой ситуации теряет актуальность и аргумент о преклонном возрасте соперника Трампа по президентской гонке, поскольку Харрис моложе его почти на двадцать лет. Советники Трампа также признают, что его возможные нападки на Харрис в ходе предвыборной кампании могут отпугнуть колеблющихся избирателей на фоне смешанного индийско-афроамериканского происхождения вице-президента.

2 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Харрис считается наиболее вероятной кандидатурой на замену действующему президенту Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Как пишет издание, в последнее время Харрис стала укреплять позиции в администрации Байдена, в том числе в вопросах национальной безопасности.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу республиканцу. Как сообщила WSJ, среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена. Некоторые из них надеются найти нового кандидата в президенты от Демократической партии.