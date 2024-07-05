НАТО обсудит на саммите в Вашингтоне результаты визита Орбана в Москву

Страны НАТО обсудят на саммите в Вашингтоне 9-11 июля результаты визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи лидеров в США.

"Премьер Орбан бывал в Москве раньше, [и тогда] он проинформировал нас о своем визите, который мы обсуждали после его возвращения. Венгрия проинформировала нас и о предстоящем визите. Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить это и затронуть дискуссии [Орбана] в Москве. [Такие обсуждения] регулярно проходят между союзниками", - сказал Столтенберг.



Он уточнил, что "премьер Орбан не представляет НАТО на этой встрече [в Москве], он представляет свою страну".

Генсек НАТО заявил также, что ожидает, что Венгрия не будет блокировать решения альянса по Украине на саммите в Вашингтоне, как и итоговую декларацию, которая будет включать осуждение военной операции России.