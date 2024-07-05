Сийярто прокомментировал визит Орбана в Москву

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны стать шагом к достижению мира на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий главу правительства в поездке в российскую столицу.

"Прибытие в Москву. Еще один шаг к миру!" - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



В свою очередь официальный представитель правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Тамаш Менцер также заявил, что усилия премьер-министра могут принести результаты.

"То, что делает Виктор Орбан, это мирная миссия. Прекращение огня возможно. Это вопрос воли. Нужно об этом говорить и действовать", - сказал Менцер в эфире телеканала HirTV.



2 июля Орбан побывал в Киеве, где обсудил возможности урегулирования конфликта на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским.