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Сийярто: визит Орбана в Москву должен стать шагом к миру на Украине

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны стать шагом к достижению мира на Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий главу правительства в поездке в российскую столицу.

Сийярто прокомментировал визит Орбана в Москву
© globallookpress.com
"Прибытие в Москву. Еще один шаг к миру!" - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь официальный представитель правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Тамаш Менцер также заявил, что усилия премьер-министра могут принести результаты.

"То, что делает Виктор Орбан, это мирная миссия. Прекращение огня возможно. Это вопрос воли. Нужно об этом говорить и действовать", - сказал Менцер в эфире телеканала HirTV.

2 июля Орбан побывал в Киеве, где обсудил возможности урегулирования конфликта на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским.

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