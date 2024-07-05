Эрдоган заявил о провоцировании странами Запада третьей мировой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ряд стран Запада готовы «проложить путь к Третьей мировой войне», в то время как российский лидер Владимир Путин говорит о мире. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган констатировал, что «торговцам оружием нужны деньги» и рынок сбыта для них - Запад.

«К сожалению, на Западе есть страны и сегменты, которые придерживаются подхода, который прокладывает путь к третьей мировой войне. (…) А в последних заявлениях господин (президент России Владимир) Путин выступает за мир», - пояснил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны.



Ранее в Астане состоялась встреча президентов России и Турции. В ходе нее турецкий лидер заявил, что на Украине возможно заключение «справедливого мира» и Анкара будет продолжать прилагать усилия для этого.

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При этом президент России Владимир Путин ранее выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны. Однако западные страны и Украина отвергли это предложение.