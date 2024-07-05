Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после поражения Консервативной партии на выборах в парламент заявил о своей отставке и попросил прощения у британцев. ТАСС

«Мне жаль, что мы не смогли добиться того, чего заслуживали те усилия, которые вы приложили», — сказал он в своей прощальной речи, обращаясь к кандидатам от Консервативной партии и участникам предвыборной кампании. RT на русском

Ранее Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на парламентских выборах. Газета.Ru