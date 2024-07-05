Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер встретился с британским королем Карлом III. Как сообщает Sky News, во время аудиенции в Букингемском дворце монарх попросил политика стать премьер-министром и сформировать правительство.

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Напомним, что 4 июля в Великобритании прошли парламентские выборы. Уверенную победу на них одержали лейбористы — после подсчета бюллетеней в 647 избирательных округах они получили 412 мест. Еще 120 мест займут консерваторы, а 71 — либеральные демократы. Для получения большинства в парламенте достаточно 326 мандатов. Лидер победившей партии занимает пост премьер-министра, а также формирует правительство.

«Король предложил сэру Киру стать премьер-министром и сформировать новое правительство после вчерашней убедительной победы на выборах», — сообщает телеканал.



Напомним, что ранее премьер Риши Сунак признал поражение Консервативной партии. Он заявил, что уйдет с должности после того, как завершатся формальные процедуры по избранию его преемника.