Генсек НАТО назвал главную тему предстоящего саммита

Поставки оружия и подготовка военных Украины станут главными темами саммита НАТО, который пройдет в США 9-11 июля. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

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«Одной из главных тем станет укрепление поддержки Украины. Я рассчитываю, что союзники согласуют существенный пакет поддержки, включая дополнительные обещания систем ПВО и боеприпасов», — сказал Столтенберг, отметив, что он также рассчитывает на согласование передачи НАТО координирующей роли оказания поддержки Украины.



На саммите будет принято решение о выделении Украине новых средств противовоздушной обороны, отметил он.

Кроме того, ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами альянса и Украиной и решение по вопросу расширения подготовки украинских военных в Польше.

До этого Столтенберг выразил надежду на то, что Украина получит приглашение вступить в альянс к 2034 году.